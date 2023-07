Diniz esbarra em suspensões e lesões, e não consegue repetir escalação do Fluminense

Rio - O Fluminense reencontrou o caminho das vitórias e aliviou a pressão após vencer o Internacional por 2 a 0, neste último domingo (9), no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em meio a uma semana conturbada com o anúncio da ida do técnico Fernando Diniz para a seleção brasileira, o Tricolor ainda teve os desfalques de Ganso e Arias, mas conseguiu fazer as pazes com a torcida.

Pela primeira vez em três meses, o Fluminense teve uma semana livre para realizar treinos de carga, que exigem mais intensidade dos jogadores. Dentro de campo, quase todos os titulares jogaram os 90 minutos - exceto Felipe Melo e Lelê, substituídos por David Braz e John Kennedy, respectivamente. Apesar da melhora de desempenho, ainda há algo que gera incômodo: a falta de repetição da escalação.

Após quase dois meses, o Fluminense teve 10 dos 11 titulares ideais à disposição no empate contra o Sporting Cristal, do Peru, no dia 27 de junho, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Desde então, foram dois jogos com mudanças por suspensão ou lesão. Entre as ausências, nomes importantes como Nino e Arias, por suspensão, e Ganso, poupado com dores no pé.

O caso de Ganso é tratado com cautela. Oficialmente, o Fluminense não fala em lesão. O camisa 10, no entanto, apresentou um edema após a partida contra o River Plate, da Argentina, no dia 7 de junho, e tem atuado no sacrifício, sendo poupado em três de seis jogos possíveis. Quando esteve em campo, apresentou uma queda de desempenho e levantou dúvidas sobre a condição física.

Além de Ganso, o Fluminense não pôde contar com Nino e Arias, por suspensão. O zagueiro foi ausência contra o São Paulo, no Morumbi, no dia 1º, enquanto o meia-atacante não atuou contra o Internacional, no domingo (9). Nino, Arias e Ganso estarão à disposição contra o Flamengo, no próximo dia 16, mas o atacante Keno, que recebeu o terceiro amarelo contra o Colorado, terá que cumprir suspensão.

Com clássico pela frente, o Fluminense corre risco de ter mais desfalques na sequência, nos jogos contra o Coritiba, dia 24, e Santos, dia 29. O goleiro Fábio, o zagueiro Nino, o volante Thiago Santos, o meia-atacante Jhon Arias e o atacante Germán Cano estão pendurados. Caso recebam cartão, serão desfalques para a partida contra os paranaenses, no Couto Pereira, pela 16ª rodada.