Fluminense acerta contratação do zagueiro Marlon por empréstimo

Rio - O Fluminense acertou nesta segunda-feira (10) a contratação do zagueiro Marlon. O jogador, de 27 anos, chega por empréstimo de um ano junto ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Revelado em Xerém, o defensor retorna ao clube após sete anos na Europa. Ele recusou ofertas do futebol italiano e priorizou a volta ao futebol brasileiro.

Marlon acertou com o Shakhtar Donetsk em 2021 e assinou contrato até julho de 2026. Ele ainda pode se transferir por empréstimo gratuito de um ano para qualquer clube por determinação da Fifa, por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. Foi assim que ele acertou com o Monza, da Itália, no ano passado, e com o Fluminense neste ano.

Na temporada 2022/23, Marlon disputou 30 jogos na última temporada, sendo 28 pela primeira divisão do Campeonato Italiano. Na Europa desde 2016, o jogador também já teve passagens por Sassuolo, da Itália, Nice, da França, e Barcelona, da Espanha, além do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. No Fluminense, foram 71 jogos entre 2014 e 2016.

Revelado no Fluminense, Marlon é o quinto reforço na janela de transferências do segundo semestre. Além dele, o Tricolor já anunciou as contratações do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, dos meias Leo Fernández e Daniel, e o atacante Yony González. Com exceção do zagueiro, todos os reforços já foram regularizados e já podem estrear com a camisa tricolor.