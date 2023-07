Sócios do Fluminense esgotam setor para clássico com o Flamengo pelo Brasileirão

Rio - O Fluminense anunciou, nesta terça-feira (10), que não há mais ingressos para o setor Sul para o clássico com o Flamengo, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. A venda de bilhetes para os setores Leste Inferior, Leste Superior e Oeste Inferior, segue apenas para sócios-torcedores do Tricolor.

SETOR SUL ESGOTADO!



O MARACA TE ESPERA PRO CLÁSSICO, TRICOLOR!



FAÇA SEU CHECK-IN >> https://t.co/LPOMbwGuq5 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 11, 2023

A comercialização de ingressos teve início apenas para os sócios das duas modalidades de maior prioridade da última sexta-feira (7). Os outros planos foram abertos no domingo e na segunda. O público geral, incluindo a torcida visitante, poderá adquirir as entradas de forma online a partir de terça (11), às 12h. A venda física nas bilheterias iniciará no dia 14.

Para o clássico, o estádio terá a maioria de seus setores mistos. Sendo assim, os ingressos para Leste, Oeste e Maracanã Mais poderão ser vendidos para torcedores de ambos os times. O setor Norte será destinado somente à torcida do Flamengo, assim como o Sul terá apenas tricolores.

Eliminado pelo Flamengo nas oitavas de final Copa do Brasil, o Fluminense não tem compromisso antes do clássico de domingo. Já o Rubro-Negro, que avançou para as quartas do torneio, encara o Athletico-PR, pela partida de volta da fase, na próxima quarta-feira (12), às 21h30, na Arena da Baixada.