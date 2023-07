Estádio do Argentinos Juniors deve receber aval da Conmebol para jogo contra Fluminense

Rio - O estádio Diego Armando Maradona deve ser o palco da partida entre Argentinos Juniors e Fluminense, pela ida das oitavas de final da Libertadores. O local passou por nova vistoria dos órgãos de segurança para receber a carga mínima exigida pela Conmebol para a fase inicial do mata-mata.

A Conmebol ainda não confirmou e ainda aguarda o certificado dos órgãos de segurança para liberá-lo. O estádio Diego Armando Maradona tem capacidade de 26 mil lugares, mas estava liberado para receber menos de 20 mil durante a fase de grupos - em que a exigência da Conmebol é de 10 mil.

Para ter o estádio à disposição, o Argentinos Juniors realizou ajustes para conseguir a liberação de 20 mil, a carga mínima exigida para as oitavas e quartas de final. A torcida do Fluminense ficará localizada no setor "tribuna alta" (no canto direito da foto), com capacidade entre 1.500 e 2 mil torcedores.

Jogando em casa na fase de grupos, o Argentinos Juniors venceu o Liverpool, do Uruguai, e o Independiente Del Valle, do Equador, além de empatar com o Corinthians. O jogo contra o Fluminense será no dia 1º de agosto, às 19h (de Brasília), enquanto a volta será no dia 8, no Maracanã, no mesmo horário.