Gol e boa atuação dão confiança a Martinelli depois de período muito difícil no Fluminense

Rio - A atuação e a vitória sobre o Internacional animou o Fluminense, mas em especial um jogador deixou o Maracanã com mais confiança: o volante Martinelli. Após passar por um período muito complicado pelo clube carioca, com uma grave lesão, e sendo alvo de muitas críticas, o jovem, de 21 anos, voltou a marcar com a camisa tricolor, coroando uma grande atuação diante do Colorado.

Martinelli iniciou a temporada de 2023 como titular. Porém, sofreu uma lesão muscular na primeira partida da final do Carioca. Ausente por mais de um mês, o volante perdeu o título do Carioca e o melhor momento do Tricolor na temporada com sequências de vitórias na Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil.

Retornou aos gramados em um momento extremamente difícil, com o Fluminense oscilando e vivendo uma sequência negativa, que resultou na eliminação para o Flamengo nas oitavas de finais da Copa do Brasil. Com muitos desfalques, Martinelli foi reconduzido ao time titular do clube carioca em um momento delicado e seu rendimento acabou gerando muitas críticas.

Porém, pouco a pouco, Martinelli foi recuperando seu ritmo de jogo e recebendo elogios. A atuação contra o Bahia já havia sido bastante positiva, porém, contra o Internacional, o volante acabou sendo coroado com um dos gols da vitória que reconduziu o Fluminense ao G-4 do Brasileiro.

Com mais tranquilidade, com o retorno de alguns jogadores e as contratações, o Fluminense vai encorpando o seu elenco e tem em Martinelli uma peça bastante importante. Em 2023, o jovem entrou em campo em 24 jogos e fez dois gols.