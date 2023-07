Fluminense anuncia a contratação de Marlon Santos

Rio - O Fluminense oficializou na manhã desta quarta-feira a contratação do zagueiro Marlon Santos. O jogador, de 27 anos, que pertence ao Shakhtar Donetsk, assinou contrato de empréstimo de um ano com o clube carioca. Revelado pelo Tricolor, o defensor terá sua segunda passagem após sete anos atuando no futebol europeu.

“O Fluminense não era só minha a prioridade, mas a minha única escolha. Isso se deve à identificação que eu tenho com o clube que me revelou, uma questão de consideração e respeito pela instituição. Acredito que a maneira de retribuir isso era voltar para o clube que me formou”, disse o jogador em entrevista ao site oficial do clube.

Formado em Xerém, Marlon logo surgiu como uma grande promessa e se profissionalizou pelo Fluminense em 2015. No ano seguinte foi negociado junto ao Barcelona. No futebol europeu, o zagueiro passou ainda pelo Nice, da França, pelo Sassuolo, da Itália, pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e pelo Monza, da Itália.

A contratação de Marlon foi a quinta do Fluminense para o segundo semestre. Antes dele, o Tricolor havia fechado com o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, com os meias Leo Fernández e Daniel, e com o atacante Yony González.