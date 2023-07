Com nome publicado no BID, Marlon está regularizado para estrear pelo Fluminense

Nesta quinta-feira, 13, o nome de Marlon Santos foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Dessa forma, ele tem condições legais para fazer a estreia com o Fluminense.

O próximo compromisso do Tricolor será neste domingo, às 16h, contra o Flamengo no Maracanã. Fica a cargo, portanto, da comissão técnica de Fernando Diniz relacioná-lo ou não para o clássico, que será válido pela 15ª rodada do Brasileirão.

Vale lembrar que a última partida disputada por Marlon aconteceu no dia 04 de junho, na derrota do Monza para a Atalanta, pelo Campeonato Italiano. No entanto, ele entrou em campo apenas na etapa complementar e foi expulso logo no minuto seguinte.

Aliás, com a regularização do zagueiro, todos os demais reforços do Flu para esta janela estão aptos a jogarem pelo Tricolor. O único que não deve ficar à disposição é Diogo Barbosa, que se recupera uma lesão no joelho esquerdo

Em tempo: Marlon foi oficializado como reforço do Fluminense na última quarta-feira, 12. Ele pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e firmou contrato de empréstimo com o Tricolor válido até o fim de junho de 2024.