Fluminense x Flamengo: Marcelo volta a sentir dores na panturrilha e se torna dúvida

Rio - Marcelo voltou a sentir dores na panturrilha direita e não treinou com o elenco do Fluminense nesta sexta-feira (14). Com isso, o lateral-esquerdo se tornou dúvida para o clássico com o Flamengo, que acontece no próximo domingo (16), às 16h, no Maracanã, e é válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. As informações são do "ge".

Marcelo esteve presente no CT Carlos Castilho na manhã desta sexta-feira (14). O camisa 12, inclusive, fez uma postagem em suas redes sociais dentro do local. Mesmo assim, não treinou com bola junto ao resto do time.

Com isso, Guga volta a se tornar o favorito para assumir a titularidade contra o Flamengo. Diogo Barbosa, contratado para ser o substituto direto de Marcelo, está em processo de transição após sofrer um estiramento no ligamento colateral medial do joelho. Além disso, Jorge, outro lateral-esquerdo, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e não deve mais atuar pelo Fluminense nesta temporada.