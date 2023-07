Fluminense x Argentinos Jrs: Conmebol confirma partida no estádio Diego Armando Maradona

A Conmebol confirmou o confronto entre Fluminense e Argentinos Juniors para o Estádio Diego Armando Maradona, casa do rival do clube das Laranjeiras nas oitavas de final da Libertadores. O duelo de ida será disputado na Argentina no dia 1º de agosto, às 19h (de Brasília).



Inicialmente, o local do jogo não estava definido, uma vez que o Estádio Diego Armando Maradona não possuía certificado de capacidade para um público acima de 20 mil pessoas pelas autoridades locais, sendo que isso é uma obrigatoriedade para a fase de oitavas de final da Libertadores pela Conmebol.



Após uma nova vistoria, o Argentinos Juniors ganhou o direito de fazer seu jogo em sua casa, que possui uma capacidade para cerca de 25 mil torcedores. A equipe espera usar o fator casa para conseguir fazer uma vantagem contra o Fluminense, embora a equipe carioca seja favorita no confronto.



O jogo de volta será disputado no Maracanã no dia 8 de agosto, às 19h (de Brasília). O classificado no confronto irá enfrentar o vencedor entre Flamengo e Olímpia.