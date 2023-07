Marcelo deixa o campo com gelo no joelho e será reavaliado no Fluminense

Rio - Após um mês tratando uma lesão muscular na panturrilha, Marcelo conseguiu engatar uma sequência de partidas pelo Fluminense. O lateral-esquerdo, de 34 anos, voltou aos gramados no dia 24 de junho, contra o Bahia, e desde então atuou cinco partidas seguidas. Porém, o jogador tricolor deixou a partida contra o Flamengo, neste domingo (16), caminhando com ajuda do fisioterapeuta Nilton Petrone, o Filé.

O Fla-Flu foi a quinta partida consecutiva de Marcelo com a camisa do Fluminense, igualando a sua maior sequência de jogos desde que retornou ao clube. Em maio, ele atuou em cinco jogos seguidos, mas em um intervalo menor de descanso, o que causou uma lesão muscular na panturrilha que o tirou dos gramados por um mês - incluindo jogos importantes pela Libertadores e contra o Flamengo pela Copa do Brasil.

No clássico deste domingo contra o Flamengo, no Maracanã, Marcelo protagonizou o lance mais bonito da partida após aplicar uma caneta no atacante Luiz Araújo. No lance, o lateral ainda esboçou um leve sorriso antes de trocar a expressão para uma de dor após receber um carrinho por trás do mesmo adversário. O jogador recebeu atendimento e pediu substituição. Já o rubro-negro foi expulso após recomendação do VAR.

Marcelo deixou o gramado amparado pelo fisioterapeuta Nilton Petrone, o Filé. Ele colocou uma bolsa de gelo no joelho direito, local diferente da pancada de Luiz Araújo, que foi no tornozelo da mesma perna. O lateral não apresentou muitas dificuldades para caminhar para o vestiário, mas passará por uma reavaliação nos próximos dias para saber se houve algum tipo de lesão.

A situação de Marcelo não parece preocupar. O elenco do Fluminense recebeu dois dias de folga e volta aos trabalhos na próxima quarta-feira (19), à tarde, no CT Carlos Castilho. A tendência é que o técnico Fernando Diniz tenha o lateral à disposição para o jogo contra o Coritiba, na segunda (24), às 19h (de Brasília), fora de casa. Além dele, Diogo Barbosa também deve ficar disponível após se recuperar de lesão no joelho.