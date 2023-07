Após 53 jogos, Cano vai desfalcar Fluminense pela primeira vez no Brasileiro

Rio - Após levar o terceiro cartão amarelo no clássico com o Flamengo, Germán Cano vai perder seu primeiro jogo pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro, desde que foi contratado em 2022. O atacante vai cumprir suspensão na próxima partida, contra o Coritiba, na segunda-feira (24), pela 16ª rodada, fora de casa.

O argentino atuou nas 38 partidas da edição de 2022 e também entrou em campo nos 15 jogos deste ano. No total, Cano fez 30 gols contando as duas edições. Ele entrou em campo em 53 jogos consecutivos pela Série A.

Na temporada do ano passado, Cano foi o maior artilheiro do Brasil ao marcar 44 gols. Em 2023, o argentino segue com números excelentes e até o momento continua sendo o principal goleador do país com 27 gols marcados.

Agora com uma missão inédita no Brasileirão, Fernando Diniz tem uma semana para definir o substituto de Germán Cano. O técnico vai ter as opções de Lelê, John Kennedy, além do recém-contratato Yony González, que já está apto para reestrear com a camisa tricolor.