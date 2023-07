Com belo cartão de visitas, Leo Fernández mostra que dará ‘dor de cabeça’ a Fernando Diniz no Fluminense

Rio - A vitória não veio, mas, deixou a torcida do Fluminense otimista em relação a Leo Fernández. Recém-chegado às Laranjeiras, o meia fez sua estreia logo de cara em um Fla-Flu e mostrou que pode ser uma peça importante para o restante da temporada.Colocado em campo por Fernando Diniz aos 24 minutos do segundo tempo, Leo conseguiu dar outra dinâmica ao meio do Fluminense, inclusive com a bola parada, um de seus pontos fortes. Após a partida, o uruguaio celebrou o início com o pé direito no time carioca.“Foi uma emoção muito grande jogar no Maracanã, por toda mística e tudo que significa esse estádio. Ainda mais em um clássico, podendo entrar e agregar na partida. Para mim, é muito emocionante e super motivador”, afirmou o camisa 17.“Venho treinando muito a bola parada. Antes de entrar, Diniz me encarregou disso. Treinei ao longo da semana muitas possibilidades de faltas e consegui marcar em várias, mas no treino nunca é o mesmo que no jogo”, completou.A boa atuação de Leo Fernández, inclusive, foi reconhecida por seus companheiros. Na opinião de Jhon Arias, o uruguaio será fundamental para os objetivos do Fluminense na temporada.“Leo mostrou que é um grande jogador. Fluminense contratou muito bem. Foi uma boa janela para nós. É um cara que vai acrescentar muito. Não é fácil estrear contra o Flamengo, com o Maracanã do jeito que estava, e ele foi muito bem. É um cara que vai nos ajudar muito”, disse o colombiano.