Boa atuação contra o Flamengo dá moral a Lelê que pode disputar vaga de titular no Fluminense

Rio - Contratado pelo Fluminense após o fim do Carioca, o atacante Lelê, de 25 anos, já viveu altos e baixos pelo Tricolor. No último domingo, ao entrar no segundo tempo contra o Flamengo, o jogador voltou a se destacar e a boa atuação pode ser um divisor de águas para o atleta no clube das Laranjeiras.

Com Lelê no time titular, o Fluminense teve sua melhor atuação desde que enfrentou uma sequência de instabilidade na temporada. Apesar de não ter vencido o Flamengo, o Tricolor pressionou e se impôs sobre o maior rival, mostrando um futebol que estava adormecido.

Lelê deu uma característica diferente a equipe de Fernando Diniz que ganhou mais profundidade. Aliando força física, velocidade e poder de decisão, o atacante ganhou moral e poderá ter mais oportunidades com o técnico nas próximas partidas.

Até o momento, o atacante, de 25 anos, atuou em 21 jogos pelo Fluminense, fez dois gols e deu duas assistências. Além dele, Diniz conta com Germán Cano, Jhon Arias, John Kennedy, Yony González, Isaac e Alan como opções de ataque.