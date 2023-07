Ganso não descarta volta ao Santos e brinca sobre parceria com Neymar: 'Pô, ele falou que era Mengão'

Rio - Paulo Henrique Ganso tem contrato com o Fluminense até o fim de 2025 e já desenvolveu no Tricolor um relacionamento de amor com os torcedores. Apesar disso, o camisa 10 não descarta voltar ao Santos, clube que o revelou. Em participação no podcast "Denilson Show", o apoiador falou que tem na cabeça o desejo de encerrar a carreira no Peixe.

"É um clube que tenho muito carinho, tenho muita gratidão. Não tem como não ter. Fiz uma história lá com títulos, passei na base. Mas, tenho isso na cabeça, mais para frente", afirmou.

Sobre retomar a dobradinha com Neymar, que valeu ao Santos o título da Libertadores de 2011, Ganso deu uma pequena alfinetada no craque do PSG.

"Ele precisa se decidir. Pô, ele falou que era Mengão...precisa decidir o que quer, tem o Palmeiras também. Quem sabe mais para frente, né?", brincou.