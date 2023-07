Avaí anuncia Edinho, meia emprestado pelo Fluminense

Rio - Sem espaço com Fernando Diniz, o Fluminense decidiu emprestar o meia Edinho, de 21 anos, ao Avaí. O clube catarinense anunciou na noite de terça-feira (18) a contratação do jogador que fica até o final da temporada. O atleta tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2024.

Edinho vai passar por mais uma experiência no futebol catarinense. Antes de chegar ao sub-20 do Fluminense, o jogador se destacou com a camisa do Atlético Tubarão. No clube das Laranjeiras, o meia conquistou o título do Campeonato Carioca Sub-20 em 2021.

Nos profissionais, o atleta jogou apenas oito minutos com a camisa Tricolor. Em 2022, ele esteve em campo no empate em 0 a 0 contra o Boavista pelo Estadual do Rio. Sem espaço no elenco e visando ganhar experiência, foi emprestado ao Bangu no início da temporada antes de retornar ao Flu.