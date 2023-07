Vídeo de bastidores do Fluminense mostra reclamação de Marcelo pela falta de Luiz Araújo: 'Quase quebrou minha perna'

Rio - No vídeo de bastidores do último clássico entre Fluminense e Flamengo, divulgado pela Flu TV, é possível ouvir a reclamação de Marcelo por causa da falta cometida pelo atacante Luiz Araújo. Depois do apito final, o lateral-esquerdo cumprimenta o zagueiro Nino e em seguida lhe diz: "Quase quebrou a minha perna".





O lance aconteceu já no fim da partida. Marcelo aplicou uma caneta em Luiz Araújo e, logo na sequência, recebeu um carrinho por trás do adversário. O lateral do Flu precisou ser atendido dentro de campo e acabou substituído. Já o atacante do Flamengo foi expulso após revisão do árbitro no VAR.

Marcelo deixou o gramado amparado pelo fisioterapeuta Nilton Petrone, o Filé. Ele colocou uma bolsa de gelo no joelho direito, local diferente da pancada de Luiz Araújo, que foi no tornozelo da mesma perna. O lateral não apresentou muitas dificuldades para caminhar para o vestiário, mas passará por uma reavaliação.

O elenco do Fluminense recebeu dois dias de folga e volta aos trabalhos justamente nesta quarta-feira, 19, à tarde, no CT Carlos Castilho.