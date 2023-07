Fluminense renova com Felipe Andrade, que celebra: 'Espero seguir evoluindo'

Rio - Nesta quarta-feira, 19, o Fluminense acertou a renovação de contrato do zagueiro Felipe Andrade. O novo vínculo do Moleque Xerém com o clube carioca é válido até o fim de 2025.

"Fico muito feliz com a renovação e a sequência do trabalho que a gente vem fazendo. Fiz minha estreia esse ano, tirei aquele peso e tenho entrado em alguns jogos. Espero seguir evoluindo e conquistando meu espaço. Só tenho a agradecer a Deus. Vamos por mais", disse o zagueiro, ao site oficial do Flu.

Felipe tem 21 anos e estreou pelos profissionais do Fluminense nesta temporada. Ele já disputou cinco jogos e também tem sido utilizado como Fernando Diniz como lateral-esquerdo, ao entrar no decorrer das partidas.

O zagueiro chegou ao Tricolor quando tinha apenas 14 anos, em 2016. Felipe se tornou capitão da geração dos jogadores nascidos em 2002 e conquistou os seguintes títulos na base: Campeonato Carioca sub-20 (2021 e 2022); Campeonato Carioca sub-17 (2019); e Campeonato Carioca sub-15 (2017).