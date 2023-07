Atacante do Fluminense, Lelê vem sendo sondado por clubes do Brasil e do exterior

Rio - Contratado pelo Fluminense até o fim do ano por empréstimo, o atacante Lelê, de 26 anos, vem recebendo sondagens de clubes do Brasil e do exterior. O Tricolor tem a preferência pela compra do jogador, que disputou o último Campeonato Carioca pelo Volta Redonda. As informações são do jornalista Victor Lessa.

Lelê é ligado ao Itaborai Profute. Para contar com Lelê em definitivo, o Fluminense precisará desembolsar R$ 4 milhões. Para contratá-lo por empréstimo, após o fim do Estadual, o clube das Laranjeiras venceu a concorrência do Vasco.

Até o momento, o atacante entrou em campo em 21 jogos pelo Fluminense, fez dois gols e deu três assistências. Lelê vem sendo bastante utilizado por Fernando Diniz, tanto como centroavante, quanto como atacante de lado.