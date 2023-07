Diogo Barbosa volta a treinar e pode ser opção para o Fluminense contra o Coxa

Rio - Uma boa notícia para os torcedores do Fluminense. O lateral-esquerdo Diogo Barbosa, de 30 anos, participou sem restrições do treino desta quinta-feira, junto do elenco tricolor, e tem chances de ser relacionado para encarar o Coritiba, na próxima segunda.

Diogo Barbosa foi o primeiro reforço do Fluminense contratado na janela de transferência, o lateral-esquerdo, que estava no Grêmio assinou contrato com o clube carioca até o fim do ano. No entanto, ele sofreu no último dia 6 um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, e com isso ficou de fora das últimas partidas.

O jogador foi contratado para ser opção no banco de reservas a Marcelo. O ex-jogador do Real Madrid atuou nos últimos cinco jogos do Fluminense na temporada e por conta da idade e do desgaste físico é um atleta que requer mais atenção no Tricolor.