Paulo Henrique Ganso exalta 'craque' Leo Fernández e vê Fluminense vivo na luta pelo Brasileiro

Rio - Um dos destaques do elenco do Fluminense, o meia Paulo Henrique Ganso, de 33 anos, está empolgado com a contratação de Leo Fernández. O veterano fez muitos elogios ao jogador contratado junto ao Toluca e afirmou que o reforço irá agradar muito os torcedores do clube carioca.

"É diferente (de seu estilo). Ele é mais driblador, acho que até mais finalizador. Não joga tanto recuado, é mais para a parte da frente da nossa equipe, mais perto dos atacantes. O Leo é um grande jogador, craque de bola. Tem uma canhota afiada. Ele joga muita bola, já está dando certo no Fluminense e tem tudo para fazer jogos melhores do que ele já fez no clássico", afirmou em entrevista ao "GE".

O Fluminense tem o título da Libertadores como prioridade, mas, na opinião de Ganso, apesar da grande campanha do Botafogo ainda é possível sonhar com o quinto título do Campeonato Brasileiro.

"A gente tenta focar um pouco no Campeonato Brasileiro, não pode perder pontos senão cada vez mais o Botafogo, que é o líder hoje, vai se distanciando. E se queremos buscar o Brasileiro também, tem que estar próximo deles", disse.