Ídolos, jogadores e Diniz felicitam o Fluminense pelo aniversário de 121 anos

Rio - Nesta sexta-feira, dia 21 de julho de 2023, o Fluminense completa 121 anos de existência. Assim, jogadores do atual elenco e o técnico Fernando Diniz mandaram mensagens para parabenizar o Tricolor pela data. Abaixo, confira algumas das declarações, que foram publicadas pelo próprio perfil oficial do clube nas redes sociais:

Diniz: "Passando aqui para desejar o máximo de alegria e de felicidade para esse clube tão lindo, que é o nosso Fluminense. Que a gente consiga, nesse ano ainda, trazer muitas alegrias para os torcedores, que são a base e a razão desse clube existir. Parabéns, Fluminense".

Cano: "Fluminense, muito parabéns pelos 121 anos de história. É uma honra muito grande poder pertencer a essa família, a esse time. Fico muito feliz, muito parabéns. Faz o 'L' aí".

Marcelo: "Fala, galera, estou passando aqui para desejar feliz aniversário para o Fluminense. Estou muito feliz de estar aqui, parabenizando o Fluminense pelos 121 anos de vida. Estou muito feliz de estar aqui, feliz aniversário, Fluminense".

Marlon: "Fala, rapaziada, parabéns para o nosso Fluzão. Tantos anos de glórias aí para gente, e vamos para cima".

Arias: "Parabéns, Fluminense, pelos seus 121 anos de existência. Muito honrado e muito orgulhoso de fazer parte da sua história. Que Deus me permita e capacite conseguirmos grandes conquistas juntos. Um abraço".

Fábio: "Fala, Fluzão, meus parabéns. 121 anos de muita história e tradição, revelando jogadores para o mundo, parabéns. Que venham mais 121 anos. Um abração, tamo junto".

Ganso: "Parabéns, Fluminense, pelos seus 121 anos. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa linda história. Que a gente possa conquistar muitos títulos juntos".

ÍDOLOS

As mensagens também vieram de ídolos recentes da história do Fluminense. Fred, hoje diretor de Planejamento Esportivo do clube, e Thiago Neves, por exemplo, felicitaram o Tricolor. Confira abaixo:

"'Grandes são os outros, o Fluminense é ENORME!'. Parabéns pelos 121 anos de tradição, honra e glórias, FLUZÃO. Ter vestido essa camisa e ainda fazer parte dessa história gigante mesmo fora de campo é um privilégio, uma honra. Obrigado por tudo! Que venham mais conquistas e alegrias pra nós", escreveu Fred.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fred (@fredguedes9)

"Parabéns, Fluzão! Que honra ter ajudado a escrever um pouco dessa história", escreveu Thiago Neves.