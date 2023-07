Fluminense trabalha por volta de Alexsander em cerca de um mês

Rio - Um dos destaques do Fluminense no primeiro semestre, o volante Alexsander, de 19 anos, ainda seguirá desfalcando o clube carioca nas próximas semanas. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o Tricolor trabalha para que o jovem volte a jogar no fim do mês que vem.

Caso, o Fluminense avance de fase e elimine o Argentinos Juniors na Libertadores, Alexsander teria condições de encarar o próximo adversário do clube carioca. Caso se classifique, o Tricolor terá o vencedor de Flamengo e Olimpia pela frente.

Alexsander não joga desde o dia 10 de maio, contra o Cruzeiro, quando sofreu um estiramento de grau 2 nos ligamentos colaterais do joelho esquerdo. Após se recuperar dessa lesão, o volante voltou a se machucar em junho, nos treinamentos, sofrendo um estiramento de grau 3 na coxa direita.

Caso retorne realmente no fim de agosto, Alexsander irá se recuperar antes do prazo esperado. A previsão era que o jogador só voltasse a ter condições de jogo em setembro, quando a sua segunda lesão completasse três meses.