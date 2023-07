Presidente do tri brasileiro e da Copa do Brasil se torna grande benemérito do Fluminense

Rio - Na noite da última sexta-feira, 21, o ex-presidente Roberto Horcades recebeu o título de grande benemérito do Fluminense. Ele, vale lembrar, esteve à frente do clube entre 2005 e 2010, período em que o Tricolor sagrou-se campeão do Brasileirão e também da Copa do Brasil.

"Acho que sempre fui o presidente que mais se emociona, que mais chora. A grande benemerência no Fluminense, para mim, é a coroação de toda uma história, que construí desde novo, na natação, no futebol de salão e depois como um dos presidentes que mais foi campeão aqui. Esse título é o reconhecimento do trabalho todo, sempre feito com muita correção e honestidade", disse o ex-presidente, ao site oficial do Flu.

Horcades ganhou o título durante a Sessão Solene do Conselho Deliberativo do Fluminense, no Salão Nobre de Laranjeiras. A reunião, que fez parte das comemorações dos 121 anos do Tricolor, também homenageou sócios com 70 e 50 anos de clube, funcionário com 50 anos de casa e torcedores ilustres.

Sessão Solene do Conselho Deliberativo do Fluminense Foto: Divulgação/Fluminense

"Muito feliz pelo aniversário do nosso clube. É meu quarto ano comemorando como presidente. Essa sessão é a primeira celebração do nosso aniversário. Depois vem a Flu Fest, que esse ano será grandiosa. A gente fica feliz de ver que o clube mantém essas duas pegadas, a da tradição, aqui no Salão Nobre, e a festa para a nossa torcida, com grandes artistas populares, recebendo o povo tricolor em Laranjeiras", disse o atual presidente do Fluminense, Mário Bittencourt.

Aliás, um dos torcedores que recebeu o diploma de tricolor ilustre foi o ex-zagueiro Leandro Euzébio. Com a camisa do Fluminense, ele venceu dois Campeonatos Brasileiros (2010 e 2012), um Estadual (2012) e uma Taça Guanabara (2012).

"Fico muito grato. Tenho uma história muito linda aqui no Fluminense. Esse clube para mim é um casamento que vai durar para sempre", afirmou Leandro Euzébio.

CONFIRA A LISTA COM TODOS OS HOMENAGEADOS

Tricolores Ilustres

Marcelo Ment (artista)

Leandro Euzébio (ex-atleta)

Zé Roberto Padilha (ex-atleta)

Luiza Travassos (jogadora)

Ernesto Xavier (antropólogo)

Romeu Evaristo (ator)

Lauro Jardim (jornalista)

Ivan Sant'anna (escritor)

Pedro da Cunha e Menezes (diplomata)

Toni de Luca (empresário)

Funcionário com 50 anos de clube

Luiz Carlos Pereira

Sócios com 70 anos de clube

José Roberto Wright

Gyorgy Fernenc Pavetits

Francisco Duran Borjas

Tito Sauret Cavalcanti de Albuquerque

Sócios com 50 anos de clube

Luciano Agonigi

Hugo Mosca Filho

Marcelo Figueiredo de Almeida

Jorge Eduardo de Castro Soares

Ricardo Braga Ribeiro Ramos

João Carlos Caveiro dos Santos

Luiz Augusto Curvello Herdy Silva

Maria Zenaide de Matos Cezar Fernandes

Luis Antonio Nabuco de Almeida Braga

Anibal S. Gomes da Costa

Ricardo Coutinho Lopes

Renato Agonigo

Ricardo Jose Egypto da Silva

Novos beneméritos

Ailton Bernardo Ribeiro

Benedito Sergio de Almeida Alves

Gyorgy Ferenc Pavetits

João de Cassia Franzoni

Jorge Silva

Mário da Silva Mendes Neto

Nilton Gibaldi Filho

Orlando de Souza Pinto Filho

Ramon Gonçalves Martinez

Vicente Lucarelli Dattoli

Fernando Cesar Leite

Fernando Antônio Miranda Lima Fortes

Márcia Mota Santos Pio Oliveira

Tadeu Sérgio Moreira da Silva

Novos grandes beneméritos

Arthur da Rocha Nogueira Filho

José Melo da Silveira

Milton de Souza

Ricardo Domingos Lopes

Carlos Henrique Ferreira

Braz Antônio Masullo

Roberto Horcades Figueira

Rui dos Santos Reisinger

Novo benemérito atleta

Flávio Nóbrega Barbosa da Fonseca

Novo grandes benemérito atleta

Sérgio Woolf Meinicke