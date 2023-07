Tropeço de rivais pode fazer o Fluminense ocupar a terceira posição do Brasileirão

A 16ª rodada do Campeonato Brasileiro vem sendo excelente para o Fluminense. Com a derrota do São Paulo para o Cuiabá e o empate do Flamengo com o América-MG, o Tricolor pode terminar com o terceiro lugar do torneio na segunda-feira (24). Para que isso aconteça, basta que o clube das Laranjeiras goleie o Coritiba na próxima segunda-feira (23), às 19h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Em caso de vitória em até dois gols de diferença, o Tricolor, que atualmente ocupa a sexta colocação do Brasileirão, passará o Palmeiras, que venceu o Fortaleza no último sábado (21) por 3 a 1, e o São Paulo. Porém, não conseguirá ultrapassar o Flamengo, que conta com um saldo de gols favorável. Sabendo disso, o Fluminense precisa de uma vitória por, pelo menos, três gols para ultrapassar o rival e terminar a rodada na terceira posição.

Vale ressaltar que o Fluminense também tinha chance de ocupar a vice-liderança do Campeonato Brasileiro em caso de tropeço do Grêmio contra o Atlético-MG no último sábado (22). Porém, o Tricolor Gaúcho venceu o Galo por 1 a 0, em Porto Alegre, com gol de Ronald.