Alexsander faz trabalho de transição para o campo e se aproxima de volta ao Fluminense

Rio - Afastado dos gramados desde maio, o volante Alexsander está mais próximo do retorno ao Fluminense. O jogador de 19 anos iniciou os trabalhos de transição ao campo para voltar a treinar junto com o elenco do Tricolor.

Alexsander se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Ele se machucou durante a recuperação de outra contusão, no joelho esquerdo, sofrida na partida contra o Cruzeiro em maio, válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

A volta do jovem volante aos gramados, entretanto, ainda não está próxima. O Fluminense trabalha com o retorno de Alexsander para o fim de agosto. Portanto, o jogador não participará das partidas contra o Argentinos Juniors, válidas pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Antes da lesão, Alexsander vinha sendo um dos principais nomes do Fluminense no ano, e um titular unânime no meio de campo junto de André e Ganso. Até então, ele disputou 17 jogos na temporada com a camisa tricolor, marcou dois gols e deu duas assistências.