Jogador da 'Esquadrilha 07' firma primeiro contrato profissional com o Fluminense

Rio - Nesta segunda-feira, 24, o meio-campista Gabriel Renan assinou o primeiro contrato profissional com o Fluminense. O novo vínculo do jogador, que é expoente da "Esquadrilha 07", é válido até o fim de junho de 2028.

"É um momento único na minha vida, de grande alegria para mim e minha família. Desde pequeno sonho ser jogador e tenho orgulho em representar esse grande clube, onde fiz muitos amigos e irmãos. Sei o quanto foi difícil. Então, agradeço a Deus e a todos que me ajudaram a chegar até aqui, por terem me dado essa oportunidade. Espero passar anos e conquistar muitos títulos com essa camisa", disse ele, ao site oficial do Flu.

Gabriel Renan é natural de Brasília e chegou ao Fluminense em 2021, quando tinha 14 anos de idade. Assim, integra a geração dos Moleques de Xerém nascidos em 2007, chamada de 'Esquadrilha 07', como já dito acima.

Com a camisa do Tricolor, ele conquistou títulos como a Copa Olaria sub-16 e a Copa Rio da mesma categoria. Além disso, ele defenderá o sub-16 do Flu na Brasil Soccer Cup, em São João da Barra (RJ), a partir desta terça-feira.

Por fim, também vale mencionar que Gabriel já estreou pela equipe sub-17 do Fluminense. No total, são quatro jogos disputados e um gol feito.