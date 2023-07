Após falhas de Felipe Melo, Fluminense poderá reestrear Marlon Santos em próximo jogo

Rio - Último reforço contratado pelo Fluminense para o segundo semestre, o zagueiro Marlon Santos, de 27 anos, poderá fazer sua estreia no próximo sábado contra o Santos. O jogador está liberado, após cumprir dois jogos de suspensão, e se tornar opção para Fernando Diniz, justamente após Felipe Melo cometer duas falhas que custaram a derrota para o Coritiba.

O veterano fez uma penalidade e tomou um drible desconcertante que originou o segundo gol da equipe paranaense. A chegada de Marlon deverá fazer Fernando Diniz mudar a dupla de zaga. Felipe Melo assumiu a titularidade, desde que Manoel sofreu uma lesão no menisco do joelho ainda no começo do Carioca. Apesar de ter vivido bons momentos, a questão física tem prejudicado o jogador.

A contratação de um zagueiro se transformou em prioridade para o Fluminense após Vitor Mendes ser afastado por envolvimento em manipulação de resultados e Manoel ser suspenso pela Conmebol por doping. Atualmente, o Tricolor conta com Nino, Marlon Santos, Felipe Melo, David Braz e Felipe Andrade para o setor.