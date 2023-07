Liverpool consulta o Fluminense e avalia proposta por André

Rio - O volante André, do Fluminense, segue despertando interesse de clubes da Europa. O jogador, de 22 anos, entrou na mira do Liverpool, da Inglaterra, de acordo com informações do jornalista Ekrem Konur. O gigante inglês teria feito uma consulta e avalia enviar uma proposta pelo atleta tricolor.

Além do Liverpool, André interessa a outros dois clubes da Inglaterra: Fulham e Wolverhampton. Em 2023, o volante recebeu as primeiras oportunidades na seleção brasileira sob o comando do interino Ramon Menezes e provavelmente receberá novas chances com o treinador Fernando Diniz.

O Fluminense não deseja liberar André por menos de 25 milhões de euros (R$ 131 milhões na cotação atual). Apesar das sondagens, o volante não pretende deixar o clube no meio deste ano e planeja cumprir o acordo feito na renovação, que visava foco na Libertadores.

André é considerado um dos melhores meio-campistas do país. Revelação do Brasileirão em 2021 e eleito para a seleção do Brasileirão de 2022, o volante lidera a competição em passes certos nesta temporada. Com a camisa do Fluminense, foi bicampeão do Carioca (2022 e 2023) e soma três gols em 143 jogos.