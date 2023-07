Fábio recebe sondagem do Cruzeiro, mas prioriza renovação com Fluminense

Rio - Com contrato até o fim da temporada, o goleiro Fábio já negocia a renovação com o Fluminense. O jogador, de 42 anos, recebeu sondagem do Cruzeiro, mas prioriza a permanência no clube carioca. Existe um interesse mútuo e a tendência é que a renovação seja encaminhada. A informação é do portal "Trivela".

O Cruzeiro entrou em contato para saber a disponibilidade sobre um retorno para Belo Horizonte e se havia desejo sobre encerrar a carreira vestindo a camisa celeste. Entretanto, existe uma mágoa sobre como o goleiro foi dispensado pelo clube no ano passado, no início da gestão de Ronaldo Fenômeno.

Fábio foi contratado pelo Fluminense no início do ano passado. No último domingo (23), o goleiro completou 100 jogos com a camisa tricolor. Em duas temporadas, ele foi bicampeão carioca. Em 2023, disputou 39 jogos e não foi vazado em 17. Ele é um dos destaques da posição no Brasileirão.