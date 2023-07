Com apenas três gols em dois meses, Cano volta ao Fluminense em busca de nova boa fase

Rio - Artilheiro do Brasil em 2023, Germán Cano tem vivido semanas diferentes há dois meses. O argentino, de 35 anos, marcou apenas três gols neste período. Desfalque na última partida do Fluminense, o artilheiro voltará ao Tricolor contra o Santos disposto a iniciar uma nova fase e voltar aos números impressionantes que vem marcando sua passagem no clube carioca.

Apesar do período de vacas magras, Cano continua com uma média impressionante com 27 gols em 37 jogos, o argentino segue como o maior goleador do Brasil. A ausência de gols não tem sido uma marca apenas de Cano, mas de todo a equipe do Fluminense.

Nos últimos 15 jogos, o clube carioca só fez gols em seis, passou em branco em nove. No total, foram apenas 10 gols, três marcados pelo goleador, que ainda assim continua sendo o jogador que mais balançou as redes pelo Fluminense neste período complicado.

Neste sábado, Germán Cano irá encarar o Santos, no Maracanã. Com a camisa do Fluminense, o argentino não balançou as redes em nenhuma vez que encarou o Peixe. No entanto, uma nova fase pode ser iniciada na partida diante da equipe paulista.