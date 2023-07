Ex-Fluminense, Gabriel Pirani é oficializado como reforço por time dos Estados Unidos

Estados Unidos - Nesta quinta-feira, 27, o D.C. United, da Major League Soccer (MLS), anunicou a contração de Gabriel Pirani. Ele chega por empréstimo válido até dezembro de 2023, com opção de compra.

"Olá, D.C.United, Gabriel Pirani aqui. Estou empolgado por me juntar ao clube e mal posso esperar para começar (a trabalhar). Estou ansioso para jogar em frente aos fãs no Audi Field (casa do D.C. United) em breve. Vamos, United", disse Gabriel Pirani, em vídeo publicado pelo time.

"Gabriel (Pirani) é um jovem talento brilhante que vai entusiasmar nossos fãs com sua habilidade técnica e jogo vertical. Sua visão e habilidade de jogo no terço final complementarão nosso grupo atual e nos darão uma dimensão de ataque extra", disse Dave Kasper, presidente de operações de futebol do DC United.

O meio-campista, de 20 anos, chegou ao Fluminense por empréstimo de uma temporada junto ao Santos, em fevereiro deste ano. O jogador disputou 24 jogos com a camisa do Tricolor e marcou dois gols - um deles foi o que deu o título da Taça Guanabara ao Flu, no clássico com o Flamengo.

Recentemente, o D.C. United apresentou a proposta pelo meio-campista. Pirani, então, manifestou o desejo de jogar pelo time dos Estados Unidos, e o Fluminense o liberou para que ele pudesse ser negociado pelo Santos. Apesar da saída antes do término do acordo, o Tricolor tem direito a percentual de vitrine na negociação.