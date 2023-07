Marlon deve ser titular e fazer reestreia pelo Fluminense contra o Peixe

Rio - O Fluminense deverá ter uma reestreia na partida contra o Santos, neste sábado, às 16 horas, no Maracanã, pelo Brasileirão. O zagueiro Marlon Santos, de 27 anos, deverá ganhar a vaga de titular no lugar de Felipe Melo. As informações são do jornalista Victor Lessa.

Revelado pelo Fluminense, Marlon voltou ao clube carioca após sete anos atuando no futebol europeu. O zagueiro foi emprestado até junho de 2024 pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Com isso, o Fluminense deverá ser escalado com: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Marlon Santos e Marcelo; André, Lima e Ganso; Arias, Keno e Germán Cano. Marcelo deverá voltar após ser poupado contra o Coritiba, e Cano estará em campo, depois de cumprir suspensão.

O Fluminense encara o Peixe em busca de uma vitória para tentar entrar novamente no G-6. A partida é a última do Tricolor antes do duelo contra o Argentino Juniors, fora de casa, na próxima terça-feira, pelas oitava de finais da Libertadores.