Empresário português pode acelerar saída de André do Fluminense

Rio - Na mira de clubes da Inglaterra, o volante André pode ter seu destino selado nos próximos dias. De acordo com o “UOL”, a negociação deve ser acelerada em breve, especialmente pela participação do influente agente português Jorge Mendes.



Mendes é conhecido por sua boa relação com os clubes da Premier League. Em janeiro, foi ele o responsável pela negociação que levou o argentino Enzo Fernández do Benfica para o Chelsea por 121 milhões de euros.



Na mesma época, o empresário esteve envolvido na venda do volante João Gomes. A revelação do Flamengo seguiu para o Wolverhampton por aproximadamente 19 milhões de euros.



André é uma das peças fundamentais do time de Fernando Diniz. O volante de 22 anos está avaliado entre 25 e 30 milhões de euros (R$ 130 e 156 milhões) e tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2026.