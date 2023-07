Germán Cano brilha na reta final, e Fluminense bate o Santos no Maracanã

Rio - Em tarde pouco inspirada, neste sábado (29), no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense encontrou dificuldade, mas conseguiu furar o bloqueio do Santos na reta final e venceu pelo placar de 1 a 0, com gol marcado pelo artilheiro Germán Cano. O Tricolor chegou a desperdiçar cobrança de pênalti ainda no primeiro tempo, com o meia uruguaio Léo Fernández.

Com o resultado, o Tricolor chegou a 28 pontos na tabela de classificação do Brasileirão. O próximo compromisso será na terça-feira (1/8), às 19h (de Brasília), contra o Argentino Juniors, fora de casa, pela ida das oitavas de final da Libertadores.

O jogo

Em um primeiro tempo faltoso e picotado por duelos físicos e faltas, o Fluminense, que conseguiu controlar as ações do jogo, pouco sofreu diante de um Santos armado para o contra-ataque.

Até que em lance pela esquerda, o Flu teve a principal oportunidade da primeira metade do duelo. Yony González serviu Jhon Arias dentro da área e o colombiano foi derrubado. Após revisão por possível impedimento, o pênalti foi confirmado. O uruguaio Léo Fernández assumiu a responsabilidade, bateu forte no canto esquerdo, mas João Paulo caiu para fazer a defesa.



Já no segundo tempo, o roteiro se repetiu de uma partida com muitas disputas por espaço, nervosismo e pouca criatividade de ambos os lados. Diniz promoveu entradas de Keno e Ganso, para ganhar em espaço e construção, mas o Peixe, bem postado e compacto, conseguiu sair mais para o campo de ataque.



No momento de maior conforto da equipe paulista na partida, apareceu o faro do artilheiro tricolor. Aos 32 minutos, logo após erro em bom ataque do Santos, Jhon Arias arrancou pela direita e cruzou rasteiro na medida para Germán CanO, que se antecipou e desviou para o fundo da rede.



Com a vantagem, o Fluminense passou a administrar o placar, achou os espaços para se livrar da pressão do Santos, levou perigo nos últimos minutos com Jhon Arias e conseguiu confirmar o placar importante na luta pela parte superior da tabela do Brasileirão.

Ficha Técnica

Fluminense 1 x 0 Santos



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: sábado (29/7), às 16h (de Brasília)

Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima

Assistentes: Bruno Boschilia e Francisco Chaves Bezerra



Gols: Germán Cano 32'/2ºT (Fluminense)

Cartões amarelos: Nino, Marlon, André, Léo Fernández e Martinelli (Fluminense); João Paulo, Rodrigo Fernández, Dodô, Camacho e Lucas Braga (Santos).



FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Marlon (Lima) e Diogo Barbosa; André, Martinelli (David Braz), Léo Fernández (Ganso) e Jhon Arias; Cano e Yony González (Keno). Técnico: Fernando Diniz.



SANTOS: João Paulo; João Lucas (Gabriel Inocêncio), Joaquim, Alex e Dodô; Rodrigo Fernández (Camacho), Dodi, Jean Lucas (Luan Dias) e Lucas Lima (Julio Furch); Mendoza (Lucas Braga) e Marcos Leonardo. Técnico: Paulo Turra.