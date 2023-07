Fernando Diniz vê atuação 'soberana' do Fluminense contra o Santos

Rio - Com gol de Germán Cano, o Fluminense venceu o Santos pelo placar de 1 a 0 neste sábado (29), no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Fernando Diniz destacou, apesar dos momentos de dificuldade, amplo domínio e controle por parte do Tricolor.

"Fizemos um primeiro tempo, com um time muito mexido, menos entrosamento. Não tem tanta fluência como os que estão desde o início. Não conseguimos aproveitar o pênalti. Ajustamos o time no intervalo jogando com mais aproximação e menos amplitude. Depois, com os jogadores mais acostumados, ganhamos fluência e soubemos ter uma partida bem soberana. Fábio praticamente não trabalhou na partida", disse Diniz.

Em um jogo disputado fisicamente e com seis cartões amarelos aplicados para o Fluminense, a arbitragem acabou desagradando. Diniz apontou alguns erros, na sua visão, do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima.

"Foi muito confusa, deu muito cartão sem necessidade e não soube conduzir. Foi uma arbitragem ruim, e no primeiro tempo o Santos caiu várias vezes, teve demora para ver o pênalti no VAR e ele deu quatro minutos. No segundo ele deu sete. Pelo tanto de cera que o Santos fez, era para ter dado menos minutos."

O Fluminense agora vira a chave e foca no importante compromisso pela fase oitavas de final da Libertadores, na próxima terça-feira (1/8), contra o Argentino Juniors, fora de casa. Para o comandante tricolor, será uma missão complicada no Estádio Diego Armando Maradona.

"Esperamos um jogo bastante difícil. É um time com bastante imposição física e técnica, principalmente jogando em casa. Já começamos a analisar o Argentinos Juniors, mas estávamos mais focados no Santos. Já tinha visto alguns jogos, mesmo antes de saber que iríamos enfrentá-los, principalmente contra o Corinthians. Temos que nos preparar para jogar contra uma grande equipe."