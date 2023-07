Relacionados: Fluminense embarca rumo à Argentina para partida pela Libertadores

Rio - O Fluminense embarcou na tarde deste domingo (30) rumo à Argentina, para o duelo da próxima terça-feira (1/8) com o Argentino Juniors, pela ida da fase oitavas de final da Libertadores, às 19h (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona.

Dúvidas após a vitória sobre o Santos, o zagueiro Marlon e o atacante Yony González, que foram substituídos com dores, viajaram com o grupo e estão à disposição de Fernando Diniz. O colombiano sofreu entrada violenta de Dodô, no segundo tempo, enquanto o defensor sentiu um incômodo muscular.

Além da dupla, Felipe Melo, que foi poupado contra o Peixe, também viajou. Marcelo, citado por Fernando Diniz na entrevista coletiva, não preocupa para a partida contra o Argentino Juniors.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Fábio, Pedro Rangel e Vitor Eudes

Zagueiros: David Braz, Felipe Andrade, Felipe Melo, Marlon e Nino

Laterais: Diogo Barbosa, Guga, Marcelo e Samuel Xavier

Meio-campistas: André, Daniel, Giovanni, Leo Fernández, Lima, Martinelli, PH Ganso e Thiago Santos

Atacantes: Germán Cano, Jhon Arias, John Kennedy, Keno, Lelê e Yony González