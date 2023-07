Fluminense encerra busca por reforços e prioriza evitar baixas nos últimos dias da janela

Rio - O Fluminense encerrou a busca por reforços. Com cinco contratações, o Tricolor fechou o elenco e prioriza manter os principais jogadores nos últimos dias da janela de transferência. O clube se baseia na lista da Libertadores, que foi fechada recentemente com as cinco trocas. Ou seja, qualquer novo reforço não poderia disputar a competição mais importante do ano.

Segundo o "ge", a diretoria tricolor prioriza evitar baixas nos últimos dias da janela. O volante André, por exemplo, tem sido alvo constante de sondagens de clubes europeus, como os ingleses Liverpool, Fulham e Wolverhampton, além do português Sporting. O meia-atacante Jhon Arias também desperta interesse do clube de Lisboa.

Na janela do meio do ano, o Fluminense contratou o zagueiro Marlon, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, os meias Daniel e Leo Fernández, e o atacante Yony González. Por outro lado, o Tricolor teve as saídas do zagueiro Luan Freitas e do lateral-esquerdo Jefté, por empréstimo, além dos atacantes Gabriel Pirani e Marrony em definitivo. O centroavante Alan também foi liberado para procurar outro destino.

Após vencer o Santos por 1 a 0, no último sábado (29), no Maracanã, pela 17ª rodada do Brasileirão, o Fluminense virou a chave para a Libertadores. O Tricolor embarcou para Buenos Aires neste último domingo (30) e realiza nesta segunda-feira (31) a última atividade antes de enfrentar o Argentinos Juniors, nesta terça (1), pelo jogo de ida das oitavas de final. A volta será dia 8, no Rio de Janeiro.