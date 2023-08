Imagens fortes: jogador do Argentinos Juniors quebra a perna em dividida com Marcelo, do Fluminense

Buenos Aires (ARG) - O lateral-esquerdo Marcelo foi expulso no segundo tempo entre Argentinos Juniors e Fluminense, pela ida das oitavas de final da Libertadores. Em uma dividida, o atleta tricolor acabou pisando sem querer e quebrando a perna esquerda do companheiro de profissão. Veja as imagens abaixo.

Ao perceber a gravidade da lesão de Luciano Sánchez, o camisa 12 do Fluminense desabou no gramado em clara demonstração de desespero e foi amparado por companheiros de grupo.

Com a expulsão, Marcelo desfalcará o Fluminense no jogo decisivo pela competição continental, na próxima terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Maracanã.