Libertadores: com golaço de Samuel Xavier, Fluminense arranca empate fora de casa com o Argentinos Juniors

Argentina - O confronto da Libertadores entre Argentinos Juniors e Fluminense segue em aberto. Isso porque, nesta terça-feira, 01, os dois times empataram em 1 a 1 no Estádio Diego Armando Maradona, pelo pelo jogo de ida das oitavas da competição. Ávalos abriu o placar para a equipe de Buenos Aires, mas Samuel Xavier, com um belo chute de fora da área, deu números finais à partida.

Vale destacar que tanto Fluminense quanto Argentinos Juniors terminaram o jogo com um homem a menos. Pelo lado do Flu, Marcelo recebeu o cartão após, acidentalmente, acertar um pisão em Sánchez, que quebrou a perna. O lateral, inclusive, chorou ao ver a cena. Pelo lado dos argentinos, o goleiro Martín Arias levou o vermelho após uma falta em Diogo Barbosa. Como todas as substituições já haviam sido feitas, o meio-campista Heredia foi para o gol.

As duas equipes voltarão a se enfrentar na próxima terça-feira, às 19h, no Maracanã. Quem vencer, avança às quartas de final da competição.

Antes disso, o Fluminense volta as atenções para o Brasileirão. O próximo compromisso do Tricolor será no próximo sábado, às 21h, contra o Palmeiras no Maracanã. A partida é válida pela 18ª rodada do campeonato.

O JOGO

O Fluminense sofreu bastante na etapa inicial. Durante os primeiros 20 minutos de partida, o Tricolor praticamente não conseguiu passar o meio de campo e via o adversário pressionar e incomodar. Nesse cenário, o Argentinos Juniors abriu o placar. Após um cruzamento na área aos 14, Javier Cabrera ajeitou de cabeça para Ávalos, que estava livre de marcação. O atacante paraguaio finalizou de primeira, sem qualquer chance de defesa para Fábio.

Por volta dos 22 minutos, o Flu finalmente conseguiu chegar com passes de pé em pé até o campo de ataque. A partir deste momento, o Tricolor passou a deixar o jogo mais equilibrado e chegou a criar boas chances. Na melhor delas, após uma rápida troca de passes, Arias teve a oportunidade da finalização dentro da área, mas pegou mal na bola e facilitou a defesa.

Esse momento de mais equilibrou perdurou até perto dos 35 minutos. A partir daí, o Argentinos Juniors voltou a tomar as rédeas da partida e, se não fosse por duas grandes defesas de Fábio, poderia ter ampliado o placar.

Na volta do intervalo, dois lances importantes aconteceram. Primeiro, numa boa jogada pelo lado direito, André avançou e finalizou forte na trave. O próprio volante pegou o rebote e, mesmo com o goleiro vendido no lance, mandou pra fora.

Pouco depois, aconteceu o lance mais forte da noite. Em meio a uma bela jogada individual de drible, Marcelo acidentalmente pisou na perna do zagueiro Sánchez, que entortou. A imagem foi feia. O lateral-esquerdo imediatamente parou o jogo e chorou com a cena. O VAR acionou o árbitro, e o camisa 12 do Flu acabou expulso.



Com um homem a menos, o Argentinos Juniors gastou as últimas substituições que tinha para aproveitar a superioridade numérica e tentar ampliar a vantagem. A tendência, portanto, era de que o time de Buenos Aires pressionasse o Fluminense até o fim.



No entanto, não foi o que aconteceu, e, por volta dos 30 minutos, um novo fato importante mudou a história do jogo. Numa chegada do Fluminense pelo lado esquerdo, o goleiro Martín Arias fez falta dura para evitar a finalização de Diogo Barbosa e foi expulso. Como o Argentinos Juniors já havia feito todas as substituições, o meio-campista Heredia precisou ser improvisado no gol.

Assim, foi a vez da equipe de Fernando Diniz se lançou ao ataque e conseguiu o gol. Aos 42 minutos do segundo tempo, Samuel Xavier acertou um lindo chute de fora da área. Heredia saltou e ainda conseguiu tocar, mas a bola foi no ângulo e não deu chances de defesa.

No último lance do jogo, Leo Fernández chegou a fazer o gol que daria a virada ao Flu, mas o lance foi invalidado ainda dentro de campo por impedimento do jogador.

FICHA TÉCNICA

Argentinos Juniors x Fluminense



Data e Hora: 01/08/2023, às 19h

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires (ARG)

Árbitro: Piero Maza (CHI)



Cartões amarelos: Villalba (ARG) / Felipe Melo (FLU)

Cartões vermelhos: Martín Arias (ARG) / Marcelo (FLU)

Gols: Ávalos (1-0) (14'/1ºT) / Samuel Xavier (1-1) (42'/2ºT)

ARGENTINOS JUNIORS (Técnico: Gabriel Milito)

Martín Arias; Luciano Sánchez (Minissale, 11'/2ºT), Di Cesare e Villalba; Federico Redondo, Franco Moyano, Javier Cabrera e Mariano Bíttolo (Rodrigo Cabral, 29'/2ºT); Luciano Gondou (Heredia, 29'/2ºT) Metilli (Matías Vera, 29'/2ºT) e Gabriel Ávalos (Verón, 44'/1ºT).

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Martinelli, 36'/2ºT) e Marcelo (Diogo Barbosa, 11'/2ºT); André, Lima e Paulo Henrique Ganso; Keno (Leo Fernández, 36'/2ºT), Jhon Arias (Yony González, 49'/2ºT) e Cano.