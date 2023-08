Após boas atuações, Diogo Barbosa supera desconfiança e vira peça importante no Fluminense

Rio - Contratado para um setor carente do Fluminense, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa chegou ao clube carioca com muita desconfiança, por conta do rendimento ruim no Grêmio. Após estrear na derrota para o Coritiba, o jogador teve duas boas atuações contra Santos, Argentinos Juniors e vem se tornando peça importante no elenco tricolor.

Na partida contra o Peixe, o jogador foi titular e mostrou bastante desenvoltura na vitória do Fluminense no Maracanã. Na última terça-feira, contra o Argentinos Juniors, o rendimento foi ainda melhor. Diogo entrou na partida em um momento tenso, quando o Tricolor perdia, e estava com um a menos após a expulsão do titular Marcelo. O lateral foi muito importante, participando do lance que gerou a expulsão do goleiro adversário e iniciando a jogada que gerou o empate.

Na partida de volta, na próxima terça-feira, contra os argentinos, Diogo Barbosa será titular na vaga de Marcelo, que está suspenso. Para se classificar para as quartas de finais da Libertadores, o Fluminense precisará de uma vitória simples no Maracanã.