Médico fica impressionado com lesão de Sánchez, e Marcelo procura por adversário

reconstrução do joelho esquerdo e que por isso ficará fora dos gramados de 10 a 12 meses. Médico do Argentinos Juniors, Alejandro Roncoroni, admitiu surpresa com a grave lesão sofrida por Luciano Sánchez em lance com Marcelo , do Fluminense. O profissional confirmou à imprensa argentina que o jogador precisará de umae que por isso ficará fora dos gramados de 10 a 12 meses.

"Em 23 anos como médico nunca vi uma lesão assim, o Villani (médico da seleção argentina) me disse a mesma coisa em 40 anos de profissão. É quase uma separação do fêmur e da fíbula. Há uma fratura cruzada anterior e posterior e você tem que ver como estão os meniscos", afirmou Roncoroni à Rádio D Sports.





No empate em 1 a 1 do Fluminense com o Argentino Juniors, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, Marcelo tentava um drible quando, sem querer, pisou no meio da perna de Sánchez. O lance foi tão forte que o lateral ficou bastante abalado e chorou. Depois, foi expulso e não reclamou.



No segundo tempo, Marcelo procurou por Sánchez, mas ele já havia sido levado ao hospital. O jogador do Fluminense pegou o número de celular do adversário para que pudesse conversar com ele em outro momento e pedir desculpas. A informação é do site ge.