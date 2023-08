Germán Cano admite ser 'fominha' do Fluminense: 'Não gosto de ser poupado'

Rio - Principal artilheiro do futebol brasileiro, Germán Cano, de 35 anos, impressiona também pelo alto número de jogos que faz durante a temporada. Apesar da idade avançada, o argentino sempre quer entrar em campo. O goleador do Fluminense admitiu que é o "fominha" do elenco tricolor.

"Não gosto (de ser poupado). No ano passado, joguei todas as 38 rodadas (do Campeonato Brasileiro). Contra o Coritiba (quando cumpriu suspensão) me doeu muito. Não gosto muito de ficar de fora do campo. Sempre quero estar, sempre quero jogar. Não gosto de tomar 3 cartões amarelos, pois sempre quero entrar em campo para ajudar a equipe e fazer gols", afirmou em entrevista ao "FluTV".

Na atual temporada, Germán Cano foi poupado em alguns jogos do Carioca, contra o The Strongest, na Bolívia, e acabou suspenso contra o Coritiba. Nas outras partidas, o argentino sempre esteve em campo.