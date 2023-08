Fluminense pode lucrar quase R$ 2 milhões com possível venda de defesa para clube inglês

Rio - O zagueiro Roger Ibañez, de 24 anos, convocado para a seleção brasileira nos últimos amistosos poderá mudar de clube na Europa. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o Nottingham Forest, da Inglaterra, ofereceu de 25 milhões de euros (cerca de R$ 133 milhões na cotação atual) pelo zagueiro da Roma. A operação pode render um lucro ao Fluminense.

Por ter sido um dos clubes formadores do defensor, o clube carioca terá direito a 1,5% desse valor, ou seja, cerca de R$ 1,9 milhão da transferência. Ibañez deixou o Tricolor em 2019, vendido para a Atalanta, que negociou o jovem com a Roma posteriormente.

Recentemente, o Flu teve direito a cerca de R$ 2,5 milhões devido a venda do volante Fabinho, que deixou o Liverpool e acertou com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, também por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa.

Ibañez disputou as suas últimas três temporadas europeias na Roma. Na última, o zagueiro brasileiro entrou em campo em 48 jogos e fez três gols.