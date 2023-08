Alexsander volta a treinar com o elenco e se aproxima de retorno pelo Fluminense

Rio - Após a vitória por 2x1 contra o Palmeiras no último sábado (05), o Fluminense se reapresentou ao CT Carlos Castilho na manhã deste domingo (06). Entre os jogadores que participaram do treinamento, um nome se destaca: o volante Alexsander.

O jovem de 19 anos não entra em campo desde maio, após sofrer duas lesões consecutivas. Na partida contra o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Brasileiro, o volante teve um estiramento de grau 2 no ligamento colateral do joelho esquerdo. Um mês depois, Alexsander estava na fase final de recuperação, mas acabou sofrendo uma lesão muscular na coxa.

O retorno aos treinos com bola significa que o volante está cada vez mais próximo do retorno a campo pelo Fluminense. Porém, a tendência é que ele fique de fora da próxima partida do Tricolor, contra o Argentinos Juniors, nesta terça-feira (08), válida pela volta das oitavas de finais da Copa Libertadores.