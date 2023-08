Feyenoord teria feito contatos com o Fluminense por Nino, diz site holandês

Rio - Um dos destaques do Fluminense, o zagueiro Nino, de 26 anos, segue sendo observado por clubes do exterior. De acordo com informações do site holandês "1908.nl", o Feyenoord, da Holanda, iniciou contatos preliminares com o Tricolor pelo jogador.

O desejo do clube holandês seria de contratar uma substituto para Lutsharel Geertruida, zagueiro que está na mira do RB Leipzig, da Alemanha. O Fluminense tem feito esforço para não negociar nenhum jogador titular até o fim da temporada, priorizando a possibilidade do título da Libertadores.

Contratado pelo Fluminense em 2019, Nino se tornou titular da equipe na mesma temporada. O zagueiro, de 26 anos, foi campeão olímpico pela seleção brasileira nos Jogos de Tóquio, em 2021, foi bicampeão carioca pelo Tricolor, e recentemente foi convocado por Ramón Menezes para a Seleção principal.