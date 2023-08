Fluminense encerra preparação e repetirá time contra Argentinos Juniors

Rio - O Fluminense encerrou nesta segunda-feira (7), no CT Carlos Castilho, a preparação para enfrentar o Argentinos Juniors, da Argentina, nesta terça (8), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O técnico Fernando Diniz fará apenas uma mudança na escalação e repetirá a escalação da primeira partida, em Buenos Aires.

O treinador tricolor não terá à disposição o lateral-esquerdo Marcelo, de 35 anos, que foi expulso no jogo de ida após causar uma grave lesão no zagueiro Luciano Sánchez, em lance acidental. Diogo Barbosa começará a partida no lugar do camisa 12. Poupados contra o Palmeiras, Felipe Melo, Lima, Ganso e Keno retornam, assim como Nino e André, que estavam suspensos.

O Fluminense vai a campo contra o Argentinos Juniors escalado com: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa; André, Lima e Ganso; Arias, Keno e Cano.

Fluminense e Argentinos Juniors empataram por 1 a 1, no jogo de ida, no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires. A partida de volta das oitavas de final da Libertadores será nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Maracanã. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis. O vencedor encara o classificado de Olimpia-PAR e Flamengo, que jogam na quinta (10), às 21h, em Assunção.