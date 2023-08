Marcelo treina no CT do Fluminense ao lado do filho, atacante do Real Madrid

Rio - Fora do duelo desta terça-feira (8) entre Fluminense e Argentinos Juniors, no Maracanã, pela Libertadores, por ter sido expulso no jogo de ida, o lateral Marcelo treinou no CT Carlos Castilho com uma companhia especial. Enzo Alves, filho do camisa 12 e jogador do Real Madrid, trabalhou ao lado do pai nas instalações do Tricolor.



"Olha quem treinou comigo hoje", escreveu Marcelo em suas redes sociais ao compartilhar um registro do momento.



Enzo joga como atacante e ingressou nas categorias de base do Real Madrid, onde seu pai é ídolo, em 2017. No ano passado, assinou seu primeiro contrato profissional com o time espanhol.



Para avançar às quartas de final da Libertadores, o Fluminense precisa de uma vitória simples no Maracanã. No jogo de ida, o time carioca empatou em 1 a 1 com os argentinos.