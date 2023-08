Com gols no fim, Fluminense bate o Argentinos Juniors e avança na Libertadores

Rio - O Fluminense está nas quartas de final da Libertadores. A conquista da vaga, que veio com emoção, foi conquistada nesta terça-feira, 8, com a vitória por 2 a 0 sobre o Argentinos Juniors no Maracanã. Samuel Xavier, que já havia marcado na partida de ida, e John Kennedy fizeram nos minutos finais os gols que selaram a classificação tricolor para a próxima fase da competição.

O próximo adversário do Flu virá do vencedor do confronto entre Olimpia e Flamengo. As duas equipes medirão forças na quinta-feira, às 21h (de Brasília), em Assunção, no Paraguai.

Agora, o Fluminense volta as atenções para o Brasileirão. O Tricolor volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Grêmio na Arena do Grêmio. A partida é válida pela 19ª rodada do campeonato.

O JOGO

O primeiro tempo foi nervoso no Maracanã. O Fluminense fechou a etapa inicial com mais de 70% de posse de bola, mas não conseguiu traduzir isso em domínio e em oportunidades claras. O Tricolor teve dificuldade para encontrar e aproveitar os espaços da defesa argentina, e as melhores chances, consequentemente, vieram nos erros do Argentinos Juniors. No principal deles, Cano, da intermediária, tentou aproveitar a saída estranha do goleiro Acosta. O chute, porém, não teve direção certa.

A equipe de Gabriel Milito, por sua vez, jogou com as linhas mais recuadas, mas chegou a apertar a saída de bola no campo de ataque em alguns momentos. Numa ocasião, André chegou a perder a bola e puxar a camisa do jogador do Argentinos Juniors. Para sorte do Flu, o VAR não chamou o árbitro de campo para rever um possível pênalti no lance.

A primeira, de acordo com dados do site "SofaScore" chegou ao fim com um total de seis finalizações - três para cada lado - e nenhuma na direção do gol. Após o apito final, foi possível ouvir vaias, além de xingamentos para o árbitro Alexis Herrera.

No retorno para o segundo tempo, o cenário do jogo se manteve: nervoso e com mais posse de bola para o Fluminense. A principal diferença, é que o Tricolor finalmente conseguiu uma finalização na direção da meta defendida por Acosta, que veio num desvio de cabeça de Cano.

Entretanto, não passou disso. O Flu continuou com dificuldade para criar e ainda viu o Argentinos Juniors chegar ao ataque com perigo. A grande questão é que a equipe do técnico Gabriel Milito também não caprichou na conclusão das jogadas.

Assim, com o passar do tempo, o Fluminense voltou a crescer na partida, foi pra cima do Argentinos Juniors e finalmente conseguiu o gol. Após um cruzamento na área aos 41 minutos, Samuel Xavier pegou a sobra e acertou um bonito chute de dentro da área para estufar as redes da meta defendida por Acosta.

Logo após o tento, houve uma confusão generalizada entre os bancos das duas equipes. Um membro da comissão de Diniz foi expulso, assim como o técnico Gabriel Milito, do Argentinos Juniors.

Nos minutos finais, o Flu ampliou a vantagem. Numa jogada de transição rápida, com a defesa do Argentinos Juniors exposta, John Kennedy foi lançado em profundidade, ficou cara a cara com o goleiro e bateu no cantinho para dar números finais ao jogo.

FICHA TÉCNICA

Argentinos Juniors x Fluminense

Data e Hora: 08/08/2023, às 19h

Local: Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)



Cartões amarelos: Nino, André, John Kennedy e Samuel Xavier (FLU) / Minissale, Gondou, Di Cesare, Redondo e Villalba (ARG)

Cartões vermelhos: Gabriel Milito e Monteil

Gols: Samuel Xavier (1-0) (41'/2ºT) / John Kennedy (2-0) (52'/2ºT)

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Lima (Daniel, 27'/2ºT) e Paulo Henrique Ganso; Keno (John Kennedy, 27'/2ºT), Jhon Arias e Germán Cano (Marlon, 47'/2ºT).

ARGENTINOS JUNIORS (Técnico: Gabriel Milito)

Acosta; Pablo Minissale (Heredia, 46'/2ºT), Di Cesare e Villalba; Franco Moyano, Federico Redondo, Metilli (Domínguez, 39'/2ºT), Cabrera (Rodrigo Cabral, 46'/2ºT) e Montiel; Álan Rodríguez (Verón, 46'/2ºT )e Luciano Gondou (Nuss, 10'/2ºT).