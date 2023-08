Daniel garante que Fluminense pensa no Brasileirão e não priorizará Libertadores

o elenco tricolor ainda acredita ser possível conquistar os dois títulos. Classificado para as quartas de final da Libertadores, o Fluminense não desistiu do Brasileirão, apesar de estar a 13 pontos do líder Botafogo. Quem garante é Daniel, que após a vitória por 2 a 0 sobre o Argentinos Juniors , no Maracanã, garantiu que

"Difícil falar, é planejamento do treinador e diretoria. Mas a gente quer os dois campeonatos, óbvio que o Botafogo tem boa vantagem, mas precisamos seguir fazendo a nossa parte. A cada jogo, tentar ganhar para fazer os três pontos e, se eles derem uma brecha, e a gente pode encostar e brigar pelo título (do Brasileirão). Esse é nosso objetivo", afirmou o meia.



Com 31 pontos, o Fluminense está em terceiro lugar no Brasileirão, perdendo o segundo para o Flamengo no número de gols marcados (24x30). Entretanto, a tendência é que, nos dois jogos antes dos confrontos pelas quartas de final da Libertadores, o técnico Fernando Diniz poupe parte dos titulares, assim como fez contra o Argentinos Juniors.



O mata-mata da competição sul-americana será nas semanas de 23 e 30 de agosto, ainda sem dias confirmados. Com isso, o Fluminense pode poupar o time nos duelos pelo Brasileirão contra América-MG (19, no Maracanã), e Athletico-PR (26, na Arena da Baixada).



Antes, enfrentará o Grêmio neste domingo (13), às 16h, em Porto Alegre.

