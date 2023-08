Marcelo é suspenso por lesão de jogador argentino e desfalcará o Fluminense na Libertadores

lance que lesionou o zagueiro Luciano Sánchez, do Argentinos Juniors, na partida de ida das oitavas de final. Ele já cumpriu uma partida no duelo com os argentinos no Maracanã, mas perderá as quartas de final. O adversário do Tricolor sairá do duelo entre Flamengo e Olimpia. Rio - O Fluminense não poderá contar com o lateral-esquerdo Marcelo na próxima fase da Libertadores. O camisa 12 foi suspenso por três jogos nesta quinta-feira (10) pelo Tribunal Disciplinar da Conmebol por conta doEle já cumpriu uma partida no duelo com os argentinos no Maracanã, mas perderá as quartas de final. O adversário do Tricolor sairá do duelo entre Flamengo e Olimpia.

O Fluminense chegou a apresentar uma defesa para o lateral, mas não obteve sucesso. O craque só voltará a jogar na Libertadores caso o time das Laranjeiras avance às semifinais. Além de suspenso, Marcelo também foi multado pela entidade em 6 mil dólares., mas não obteve sucesso. O craque só voltará a jogar na Libertadores caso o time das Laranjeiras avance às semifinais.

A jogada

O lance em questão aconteceu aos 10 minutos do segundo tempo no jogo de ida contra o Argentinos Juniors, no Estádio Diego Maradona. Marcelo partia da lateral para o meio do campo e driblou alguns marcadores, inclusive Luciano Sánchez. No entanto, ao pentear a bola, acabou pisando acidentalmente no joelho do zagueiro e se desesperou ao perceber a gravidade da lesão. Ele acabou expulso após revisão no VAR.

O lateral tricolor foi enquadrado no artigo 14.1, inciso b do código disciplinar da Conmebol, que fala em "suspensão por pelo menos um jogo na competição ou por um tempo determinado". O inciso aponta que a sanção pode acontecer por "jogada brusca grave, que venha a ocorrer por meio da entrada violenta ou disputa de bola que ponha em risco a integridade física de um adversário". O árbitro chileno Piero Maza justificou a expulsão de Marcelo como "jogo brusco grave por dar uma pancada na altura da canela, provocando uma lesão no rival".



Luciano Sánchez recebeu alta do hospital no dia seguinte à partida. O zagueiro deve ficar fora de combate entre 10 e 12 meses. Em entrevista após a alta hospitalar, o jogador isentou Marcelo de qualquer culpa e ressaltou que o lance foi acidental. O lateral-esquerdo chegou a procurá-lo após a partida e ambos trocaram telefones, além de mensagens.